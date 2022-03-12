Донецк, 12 марта, 2022, 16:47 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны (ПВО) Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) за последние недели сбили 14 украинских тактических ракет «Точка-У». Об этом 12 марта сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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«ПВО перехватили уже 14 ракет ТРК «Точка У», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, очередной гуманитарный конвой от МЧС России прибыл в ДНР сегодня, 12 марта.