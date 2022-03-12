Ашхабад, 12 марта, 2022, 16:53 — ИА Регнум. Посол Российской Федерации в Туркмении Александр Блохин в интервью ТАСС 12 марта заявил, что антироссийские западные санкции не смогут навредить экономическим отношениям между двумя странами.

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«Я не думаю, что рестрикции, которые сегодня накладываются на Россию, каким-то существенным образом скажутся на экономическом сотрудничестве Туркмении и России, — сказал посол. — Да, в связи с финансовыми рестрикциями будут некоторые неудобства, но, думаю, что мы найдем приемлемый способ финансового взаимодействия. Что же касается непосредственно торговли, взаимодействия, реализации проектов, то я думаю, что здесь не будет какого-то серьезного ущерба, особенно с учетом нейтрального статуса Туркменистана. То есть наши отношения как в экономической, так и в гуманитарной сфере не политизированы, а исходят из прагматических интересов России и Туркменистана. И я не думаю, что здесь что-то изменится».

Блохин убеждён, что правительства двух стран найдут решение для финансовых взаиморасчётов. По словам посла, у сторон уже имеются наработки по этой теме.