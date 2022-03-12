Мариуполь, ДНР, 12 марта, 2022, 16:28 — ИА Регнум. Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в интервью Первому каналу заявил об отсутствии каких-бы от ни было положительных изменений в обеспечении работы гуманитарных коридоров в Мариуполе.

Denis-pushilin.ru Денис Пушилин

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«К сожалению, подвижек по гуманитарным коридорам нет. Все действия киевского режима заключаются в блокировании любой возможности для выхода гражданских лиц», — сказал Пушилин.

Напомним, что ДНР и Российская Федерация вчера открыли два гуманитарных коридора из Мариуполя: один — в сторону России и один по направлению к Украине.