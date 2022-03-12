Минск, 12 марта, 2022, 16:21 — ИА Регнум. Число выявленных в Белоруссии случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки возросло на 1931 и достигло 939 514. Об этом БЕЛТА сообщили 12 марта в пресс-службе министерства здравоохранения страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 939 514 человек с положительным тестом», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что суммарное число летальных исходов от COVID-19 в стране достигло 6647.

При этом уточняется, что на данный момент в Белоруссии вылечились от нового заболевания 933 697 человек и что всего в стране было проведено 12 620 704 теста на SARS-CoV-2.

Напомним, сутками ранее в Белоруссии выявили более 1,8 тыс. носителей коронавируса.