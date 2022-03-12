Москва, 12 марта, 2022, 16:04 — ИА Регнум. Отключение российских операторов от британской точки обмена интернет-трафиком LINX (London Internet Exchange Network) не приведёт к ухудшению качества интернет-связи в России. Представители Минцифры РФ сообщили об этом 12 марта агентству ТАСС.

Fastinternetproviders.org Интернет-трафик

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционный удар по России и российский ответ Западу — трансляция»

«Трафик будет перераспределён на другие узлы», — объяснили в министерстве.

Представители Минцифры подчеркнули, что это не приведёт к замедлению интернет-трафика в России. В министерстве сообщили, что российские операторы ранее планировали прекратить сотрудничество с LINX из-за недостаточного объёма трафика.

В компаниях «МегаФон» и «Ростелеком» также заверили, что отказ от услуг LINX не снизит качество предоставляемых операторами услуг. Представители операторов заверили, что компании проработали альтернативные маршруты обмена трафиком с зарубежными площадками.