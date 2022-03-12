Захарова заявила об ответственности соцсетей США в поощрении национализма
Москва, 12 марта, 2022, 16:05 — ИА Регнум. Цифровые платформы США несут прямую ответственность за поощрение национализма на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Дарья Антонова ИА REGNUM
МИД России
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Об этом Захарова сказала во время брифинга.
Напомним, что в России решено ограничить доступ к Instagram — в связи с заявлением его владельцев о том, что в нем разрешается публиковать призывы к насилию в отношении граждан РФ.
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