Москва, 12 марта, 2022, 16:05 — ИА Регнум. Цифровые платформы США несут прямую ответственность за поощрение национализма на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД России

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Об этом Захарова сказала во время брифинга.

Напомним, что в России решено ограничить доступ к Instagram — в связи с заявлением его владельцев о том, что в нем разрешается публиковать призывы к насилию в отношении граждан РФ.

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