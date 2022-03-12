Москва, 12 марта, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем проводит российский лидер Владимир Путин. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков РИА Новости.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

«Да, — сказал Песков. — Это так».

12 марта агентство France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец сообщило, что президент России Владимир Путин проводит телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.