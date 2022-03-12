Вашингтон, 12 марта, 2022, 15:42 — ИА Регнум. Цены на бензин в США 12 марта установили новый рекорд, составив $4,35 за галлон (примерно 4,55 литра), что $0,59 больше, чем неделю назад. Об этом 12 марта сообщает американская телекомпания ABC.

Иван Шилов ИА REGNUM Бензин

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционный удар по России и российский ответ Западу — трансляция»

Уточняется, что теперь средняя американская семья тратит в среднем на заправке $65, в то время как в минувшем году эта сумма составляла $42 и такое подорожание особенно ударит по тем, кто много ездит на автомобилях.

Также указывается, что из-за этого на заправках скапливаются длинные очереди, так как люди пытаются запастись топливом впрок и все это происходит на фоне инфляции, достигшей почти 8% — рекордного показателя за последние 40 лет в стране.

При этом уточняется, что такое увеличение топливных цен еще не отразилось на нынешних показателях инфляции, а потому рост цен на дизельное топливо и, как следствие, на перевозимые автомобильным транспортом товары в скором времени отразится на розничных ценах на товары и продукты питания, а также на ценах в предприятиях общепита.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о приостановке своей деятельности в России из-за специальной военной операции Вооруженных сил РФ по защите Донбасса объявила компания Sony Pictures.