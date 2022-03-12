Москва, 12 марта, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Видеозапись, на которой запечатлена высадка группы тактического десанта подразделений Воздушно-десантных войск России и взятие ею под контроль одного из украинских аэродромов в ходе спецоперации по защите Донбасса, обнародовало 12 марта Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

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"Передовые подразделения Воздушно-десантных войск осуществили высадку десанта с вертолетов посадочным способом, организовали круговую оборону вокруг аэродрома и обеспечили прием основных сил десанта», — отмечается в прикрепленном к видео сообщении.

При этом на видео запечатлены кадры того, как вооруженные, помимо стрелкового вооружения, противотанковыми управляемыми комплексами и минометами десантники поэтапно захватывают аэродром.

«Особое внимание командиров при постановке задач было уделено недопущению причинения вреда мирным жителям, сохранности имущества мирных жителей находящегося в районе аэродрома», — подчеркивается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Генштаба Минобороны Белоруссии Виктор Гулевич заявил, что белорусские военные не участвуют в спецоперации на Украине, перемещение национальных подразделений по территории страны не связано с подготовкой к боевым действиям.