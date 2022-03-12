Пушилин: Мариуполь — самая горячая точка после Волновахи
Донецк, 12 марта, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Пока Мариуполь остается самой горячей точкой. Об этом 12 марта заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Smdnr.ru
Денис Пушилин
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"Пока Мариуполь остается самой горячей точкой после того, как была освобождена Волноваха. Относительно Волновахи наступление будет развиваться в западном, северо-западном направлении в сторону Угледара», — отметил он в эфире Первого канала.
«Отлавливаем … разрозненных, деморализованных представителей нацбатов. А что касается Мариуполя, продолжаем освобождать», — подчеркнул он.
Также он сообщил, что из Мариуполя эвакуировали 217 мирных жителей.