Донецк, 12 марта, 2022, 14:20 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли населенный пункт Еленовка в ДНР из танка. Об этом 12 марта сообщило представительство ДНР в СЦКК.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг ДНР

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Обстрел зафиксирован в 12:50, произведено 20 выстрелов из танка.

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства обстрела националистами интерната в Горловке, обстрелы жилых домов в ДНР и ЛНР.