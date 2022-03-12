Тбилиси, 12 марта, 2022, 12:52 — ИА Регнум. На территории Грузии в период с 20 по 25 марта состоятся командно-штабные учения с участием грузинских военных и военных Североатлантического альянса (НАТО). Об этом 12 марта сообщает пресс-служба министерства обороны республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

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«20−25 марта текущего года Силы обороны Грузии на территории совместного центра тренировок и оценок Грузия — НАТО (JTEC) проведут учения Грузия — НАТО. <…> Учения Грузия — НАТО в 2022 году будут командно-штабными, которые подразумевают компьютерные учения, а не полевые», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в этих маневрах будут принимать участие военные 23 стран — членов и партнеров альянса.

Кроме того, отмечается, что в ходе учений планируется повысить навыки планирования операций и обмен опытом и добавляется, что указанные маневры будут способствовать повышению слаженности действий военнослужащих из разных стран.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта министр иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медоев заявил, что милитаризация Грузии при поддержке НАТО вызывает озабоченность у Цхинвала и Сухума.