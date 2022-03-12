Новосибирск, 12 марта, 2022, 12:52 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 12 марта, за минувшие сутки зарегистрировано 3294 обращения из-за ОРВИ. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

flockine ОРВИ

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Отметим, что днём ранее, 11 марта, за сутки из-за ОРВИ было зарегистрировано 4645 обращений.

При этом на территории региона на сегодняшний день сделано 4 047 734 теста на коронавирус.