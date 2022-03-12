Краснодар, 12 марта, 2022, 12:50 — ИА Регнум. В Краснодарском крае за сутки госпитализированы 238 пациентов с заражением коронавирусом, данные опубликованы 12 марта на сайте стопкоронавирус.рф. Накануне, 11 марта, сообщалось о 266 пациентах с ковидом, попавших в больницы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За сутки в Краснодарском крае подтверждено 885 случаев заражения коронавирусом, это на 401 случай меньше, чем накануне. По данным регионального оперативного штаба, 250 случаев заражения подтверждено в Краснодаре, 92 новых случая выявлено в Новороссийске, по 42 случая заражения — в Брюховецком и Тихорецком районах.

Всего с начала пандемии на территории Краснодарского края подтверждено 239 202 случая заражения коронавирусом, выздоровели 219 139 человек. 10 527 пациентов спасти не удалось.

На утро 12 марта в ковид-стационарах лечатся 3 209 человек, амбулаторно — 12 857 пациентов. В тяжелом состоянии на ИВЛ 84 человека, на ЭКМО — ещё шесть.