Симферополь, 12 марта, 2022, 12:41 — ИА Регнум. В Республике Крым за сутки в больницы госпитализированы 105 пациентов с заражением коронавирусом, сообщили 12 марта в региональном оперативном штабе. Сутками ранее, 11 марта, сообщалось о госпитализации 107 ковид-пациентов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Положительные результаты тестов на коронавирус за сутки получили 838 человек. Накануне, 11 марта, сообщалось о заражении 953 жителей Крыма. Выздоровевшими после COVID-19 за сутки признан 1251 пациент. Также зарегистрирована смерть ещё семи человек с подтверждённым заражением коронавирусом.

С начала пандемии в Крыму подтверждено 170 273 случая заражения коронавирусом, в больницы попали за всё время 56 825 ковид-пациентов. Выздоровели 159 674 человека, скончались 4 971 пациент.