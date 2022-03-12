Мэр позвал новосибирцев в «Одноклассники» и «ВКонтакте»
Новосибирск, 12 марта, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть предложил горожанам подписаться на его страницы в социальных сетях. Обращение он оставил в своём Instagram.
Антон 48048
Анатолий Локоть
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«Уважаемые новосибирцы, подписывайтесь на мои страницы в сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», — написал Локоть.
Ранее ИА REGNUM сообщило, что исполнительные органы государственной власти Новосибирской области отказываются от использования соцсетей Instagram и Facebook.
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