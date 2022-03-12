В Ростовской области участниками вакцинации стали ещё почти 800 человек
Ростов-на-Дону, 12 марта, 2022, 12:34 — ИА Регнум. В Ростовской области участие в прививочной кампании приняли ещё почти 800 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 12 марта.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Пункт вакцинации
Следите за развитием событий в трансляции: «COVID-19 отступает: все новости о коронавирусе в России и мире»
В настоящее время первую COVID-прививку получили 2 млн 48,32 тыс. человек (+772 за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины получили 2 млн 8,69 тыс. человек (+388 за сутки).
ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области улучшение эпидемической ситуации позволило ослабить пандемийные ограничения и отменить QR-коды.