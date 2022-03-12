Донецк, 12 марта, 2022, 12:28 — ИА Регнум. По состоянию на 12 марта, 85 населенных пунктов находятся под контролем группировки войск ДНР. Об этом 12 марта передает штаб территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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Группировка войск ДНР на сегодняшний день освободила 85 населенных пунктов, включая Волноваху, отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что 12 марта силы ПВО ДНР перехватили ракету «Точка-У» над Шахтерском.