Ростов-на-Дону, 12 марта, 2022, 12:26 — ИА Регнум. В Ростовской области лечение получают 17 030 пациентов, получивших положительный результат теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 12 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Загрузка коечного фонда в Ростовской области составляет 67,9%. В настоящее время в ковидных госпиталях остаются 2118 пациентов. Состояние 25 человек врачи оценивают как тяжёлое. 14 912 пациентов лечатся в амбулаторных условиях.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области функционирует 4,1 тыс. ковидных коек.