Луганск, 12 марта, 2022, 12:24 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Первомайск, выпустив 6 снарядов запрещенным калибром 122 мм. Об этом 12 марта передает представительство ЛНР в СЦКК.

Ольга Шклярова ИА REGNUM ЛНР

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Обстрел был зафиксирован в 11:00.

Ранее сообщалось, что в ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства ЛНР потери ВСУ за прошедшие сутки составили 120 человек.