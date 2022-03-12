Новосибирск, 12 марта, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов (независимый депутат) отправился в Донецк. Об этом сообщил сам парламентарий.

Andrew Butko Донецк

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"Прибыл в Донецк. Скажу сразу, прохождение границы, это отдельный квест, но в целом всё решаемо, да и пограничники настроены к нашей журналистской братии благожелательно. Завтра осмотрюсь и начну работу», — написал он на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, ранее Ростислав Антонов в разговоре с корреспондент ИА REGNUM заявил, что поддерживает решение о признании Донецкой и Луганской Народных Республик.

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