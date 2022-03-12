Новосибирск, 12 марта, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Сотрудники Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД) приняли участие во Всероссийской акции «Своих не бросаем!». Участники собрались на территории железнодорожного вокзала Новосибирск-Главный с флагами и наклейками с буквой Z.

Zszd.rzd.ru Акция «Своих не бросаем!»

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По данным редакции «НГС Новости», выступающие говорили о том, что необходимо сплотиться и объединиться перед угрозами.

В акции участвовали 400 сотрудников РЖД, сообщил сайтBfm.ru.

В пресс-службе Западно-Сибирской магистрали напомнили, что 10 марта было принято «Обращение трудовых коллективов и ветеранов ЗСЖД о поддержке решений президента России и действий российской армии в рамках специальной операции». Его поддержали на всей сети железных дорог России.