Анкара, 12 марта, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Власти Турции не хотят присоединяться к антироссийским санкциям Запада и выступают за решение вопросов дипломатическим путем. Об этом 12 марта заявил турецкий министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез, его слова приводит газета Hurriyet.

ИА REGNUM Россия и Турция

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"Наш президент (Реджеп Эрдоган) уже заявил, что мы не хотим быть на стороне санкций (против России). Мы уже говорили, что мы выступаем на стороне дипломатии», — сказал он.

Также Донмез указал на то, что у Анкары нет никаких проблем с поставками российского природного газа.

При этом глава минэнерго Турции уточнил, что из-за западных санкций не будет задержек с реализацией проекта по строительству первой в стране АЭС «Аккую».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр по инновациям Сербии Ненад Попович осудил американскую компанию Meta за разжигание ненависти к России.