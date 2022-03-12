Белград, 12 марта, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Ненад Попович — министр по инновациям Сербии — осудил Meta за разжигание ненависти к России. Об этом 12 марта передает его пресс-служба.

Цитата из видео на YouTube Meta

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"Антироссийская истерия достигла пика решением Meta позволить в Facebook сеять ненависть к российской нации и открыто призывать к насилию против граждан России. Это нечеловечно, аморально… напоминает гонения на сербов, евреев и русских во Второю мировую войну», — отмечается в сообщении.

Министр добавил, что Сербия «никогда не введет санкции против России».

Meta временно сняла в Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных.

11 марта Генпрокуратура РФ обратилась в суд с предложением признать Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в РФ.

Соцсеть Instagram станет недоступна для российских пользователей с 14 марта, сообщается на сайте Роскомнадзора.