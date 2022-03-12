Рим, 12 марта, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Яхта, которая является одним из активов бывшего основного бенефициара международного производителя удобрений «Еврохим» и угольно-энергетической компании СУЭК Андрея Мельниченко, стоимость которой составляет свыше €530 млн, арестована Финансовой гвардией Италии. Об этом 12 марта рассказали источники в итальянском силовом ведомстве.

Яхта класса люкс

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"В дополнение к тому, что уже сообщалось в последние дни, заморожено судно стоимостью около 530 миллионов евро, находящееся на стоянке в порту Триеста, которое относится к имуществу Андрея Игоревича Мельниченко, находящегося под санкциями», — приводит их слова РИА Новости.

При этом указанная яхта водоизмещением почти 13 тыс. тонн, которая была спроектировано французским промышленным дизайнером Филиппом Старком и спущена на воду в 2008 году в Киле (ФРГ), считается наиболее крупным в мире мотосейлером.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что для сохранения для жителей России рабочих мест необходимо вести работу на опережение и своевременно реагировать на ситуацию на рынке труда.