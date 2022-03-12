Донецк, 12 марта, 2022, 11:10 — ИА Регнум. 12 марта в 10:20 ВСУ обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка в ДНР, выпустив 6 мин калибром 120 мм. Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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Зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению н.п. Верхнеторецкое — н.п. Пантелеймоновка, выпущено 6 мин калибром 120 мм.

Ранее сообщалось, что подразделения Народной милиции ДНР при огневой поддержке ВС РФ продолжили наступательные действия, взяли под контроль населенные пункты Валериановка и Зеленый Гай, а также блокировали Новоандреевку.