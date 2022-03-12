Вашингтон, 12 марта, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Санкции против супруги пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова и двух его детей вводят власти Соединенных Штатов. Об этом 11 марта говорится в пресс-релизе Минфина США.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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Напоминается, что сам Песков попал в санкционный список Вашингтона еще в начале марта.

«Санкции в отношении (олимпийской чемпионки по фигурному катанию Татьяны) Навки, Николая (Пескова) и Лизы (Песковой) вводятся сегодня <…> в связи с тем, что они являются супругой и совершеннолетними детьми (Дмитрия) Пескова, (против которого уже действуют американские санкции)», — говорится в сообщении.

При этом такое включение в санкционный список подразумевает заморозку активов в США и запрет для компаний этой страны вести бизнес с входящими в него.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Калмыкии Бату Хасиков, покинувший Instagram и Facebook, но продолжающий общение с жителями республиками в других социальных сетях, назвал политику Meta информационным терроризмом.