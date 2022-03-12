Группировка войск ЛНР блокировала Рубежное
Луганск, 12 марта, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Группировка войск Народной Милиции ЛНР продолжила наступательные действия, взяла под контроль населенные пункты Суровцевка, Житловка, Щедрищево, блокировала Рубежное. Об этом 12 марта сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Mil.ru
Игорь Конашенков
Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»
Продвижение составило 6 км.
Кроме того, ВС РФ вышли к населенным пунктам Новомайорское, Новодонецкое, Павловка и продолжают наступление на широком фронте смежными флангами с группировкой войск Народной милиции ДНР.