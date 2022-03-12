Луганск, 12 марта, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Группировка войск Народной Милиции ЛНР продолжила наступательные действия, взяла под контроль населенные пункты Суровцевка, Житловка, Щедрищево, блокировала Рубежное. Об этом 12 марта сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Mil.ru Игорь Конашенков

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Продвижение составило 6 км.

Кроме того, ВС РФ вышли к населенным пунктам Новомайорское, Новодонецкое, Павловка и продолжают наступление на широком фронте смежными флангами с группировкой войск Народной милиции ДНР.