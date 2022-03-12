Париж, 12 марта, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Принадлежащие музеям из России картины, которые представленные на выставке «Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства» в Париже, не будут отправлены российской стороне из Франции до момента, пока не создадутся оптимальные условия для их транспортировки. Об этом 11 марта сообщило французское издание Marianne.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

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»Франция обязана вернуть эти картины. Они неприкосновенные, пока остаются в стране, но Франция также должна вернуть их в идеальном состоянии сохранности», — приводит издание слова адвоката Оливье Фурноля, который специализируется на рынке искусства.

Также он добавил, что, если отвечающий за это Fondation Vuitton найдет способ транспортировки, ему нужно будет еще найти страховые компании, которые должны согласиться на такой риск.

При этом издание напоминает, что на данный момент воздушные пути для этого закрыты, сухопутные проходят через связанные с конфликтом страны, а морской путь еще не рассматривался властями Франции.

Отметим, выставка «Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства» была организована в партнерстве с Государственным Эрмитажем, Государственным музеем изобразительных искусств имени Пушкина и Государственной Третьяковской галереей. Она была открыта для широкой публики в фонде Louis Vuitton в Париже 22 сентября минувшего года. Изначально планировалось, что она проработает до 22 февраля, но из-за большого интереса она была продлена до 3 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее письменные обращения партнерам по Международной космической станции с требованием снять санкции со своих предприятий направила государственная корпорация «Роскосмос».