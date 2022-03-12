Москва, 12 марта, 2022, 10:21 — ИА Регнум. 12 марта армия России высокоточным ударом вывела из строя главный центр радиоразведки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Mil.ru Игорь Конашенков

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Утром по объектам военной инфраструктуры ВСУ нанесен удар высокоточным оружием большой дальности.

В результате выведены из строя главный центр радио‑ и радиотехнической разведки ВСУ в Броварах, а также военный аэродром в Василькове.