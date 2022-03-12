Донецк, 12 марта, 2022, 10:06 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли населенный пункт Михайловка в ДНР, выпустив 40 ракет из БМ-21 «Град». Об этом 12 марта сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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Зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению:

н.п. Новобахмутовка — н.п. Михайловка, выпущено 40 ракет из БМ-21 «Град».

Обстрел был зафиксирован в 8:15 12 марта.

Добавим, что за минувшие сутки в ДНР в результате обстрелов со стороны ВСУ ранены четыре мирных жителя, повреждено 38 домостроений.