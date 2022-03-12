Лондон, 12 марта, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Стив Бейкер (депутат-лейборист) и Эд Дэйви (либерал-демократ) заявили, что антироссийские санкции могут довести Великобританию до сильнейшего экономического шока с 1973 г., пишет Daily Mail.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

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Эксперты назвали предпосылкой к масштабному кризису решение Британии отказаться от импорта нефти из России до конца этого года. Они считают, что решение об отказе от энергоносителей из РФ может серьезно отразиться на уровне жизни простых британцев.

Инфляция уже составляет 5,5%, что привело к потере 1750 фунтов в год средним домохозяйством в стране.

Экономисты прогнозируют дальнейший рост инфляции — до 8%: последует рост цен на топливо и продукты питания.