Москва, 12 марта, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Письменные обращения партнерам по Международной космической станции с требованием снять санкции со своих предприятий направила государственная корпорация «Роскосмос». Об этом 12 марта сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин в своем телеграм-канале.

Cosmotest.ru Дмитрий Рогозин

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«Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» направляет письменные обращения партнерам по Международной космической станции <…> с требованием снять с наших предприятий незаконные санкции», — написал он в своем сообщении.

Также Рогозин уточнил, что такие обращения будут направлены руководству Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства, Канадского космического агентства и Европейского космического агентства.

Как передавало ИА REGNUM, 10 марта гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что государственная корпорация в настоящее время ведет диалог с частными космическими компаниями и стартапами.