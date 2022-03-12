Донецк, 12 марта, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Порядка 1700 абонентов остаются без энергоснабжения в ДНР. Об этом 12 марта сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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«По данным министерства угля и энергетики ДНР, в ДНР обесточены 26 трансформаторных подстанций, 1685 бытовых абонентов, преимущественно в Старомихайловке, Ясиноватском районе, а также Петровском районе Донецка», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что полное разминирование в Донбассе может занять десятки лет. И плотность минирования на освобождаемых территориях ДНР осложняет процесс разминирования.