Новосибирские чиновники уходят из Instagram и Facebook
Новосибирск, 12 марта, 2022, 09:32 — ИА Регнум. В Новосибирской области исполнительные органы государственной власти отказываются от использования соцсетей Instagram и Facebook. Об этом сообщил замруководителя администрации губернатора и правительства региона Сергей Нешумов.
Novo-sibirsk.ru
Правительство Новосибирской области
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Он уточнил, что решение принято в связи с тем, что владеющая этими сервисами компания разрешила пользователям размещать призывы к насилию в адрес россиян.
Напомним, ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что уходит из соцсетей Instagram и Facebook.