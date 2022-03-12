Москва, 12 марта, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Член параолипмпийской сборной России на Игры в Пекине, которая наряду с командой Белоруссии была отстранена от участия в них после своего приезда в китайскую столицу, Алексей Быченок рассказал 12 марта о том, как российские спортсмены уезжали из олимпийской деревни.

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«Было ощущение, что нас, как изгоев, из олимпийской деревни вышвырнули. Подогнали автобусы, сделали коридор, чтобы мы никуда не делись. Хотя было пять утра, куда там пойдешь? Может, думали, что мы там сдуру крушить все начнем, не знаю… И в аэропорту, не было ни души», — приводит его слова «Лента.ру».

Также Быченок добавил, что Игры в Пекине нужно перелистнуть и выразил надежду на то, что в будущем не будет повторения такой ситуации.

Отметим, Алексей Быченок, выступающий в лыжных гонках, биатлоне и легкой атлетике, является двукратным чемпионом мира. Также на Олимпийских играх в Сочи от стал обладателем серебряной медали в индивидуальной гонке.