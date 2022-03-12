Донецк, 12 марта, 2022, 09:17 — ИА Регнум. За минувшие сутки в ДНР в результате обстрелов со стороны ВСУ ранены четыре мирных жителя, а также повреждено 38 домостроений и 9 объектов гражданской инфраструктуры. Об этом 12 марта сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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Всего за сутки в ДНР зафиксировано 33 факта обстрела со стороны ВСУ.

ВСУ применили 496 единиц боеприпасов.