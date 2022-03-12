Ростов-на-Дону, 12 марта, 2022, 09:03 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону разработают меры, которые должны повысить устойчивость экономики в условиях санкций. Для этого создан антикризисный штаб, сообщили ИА REGNUM в городской администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Ростов-на-Дону

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«Мы ведем постоянную работу с предприятиями, у которых возникает риск ликвидации, сокращений, простоя и других изменений численности и занятости персонала», — отметил сити-менеджер Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

В настоящее время определены приоритеты и ключевые задачи, которые будут обсуждаться с бизнес-сообществом и горожанами.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области подготовлен «скоропомощной» проект антикризисных мер, которые позволят поддержать экономику в условиях санкций. В проект документа включено 141 мероприятие финансового и нефинансового характера.