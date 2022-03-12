Вашингтон, 12 марта, 2022, 08:57 — ИА Регнум. Компания из США Colgate-Palmolive будет поставлять в Россию только средства повседневного использования для здоровья и гигиены, а также прекращает инвестиции и вложения в рекламу в России. Об этом говорится в заявлении главы компании Ноэля Уолласа, 11 марта обнародованном на сайте компании.

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«Мы приостановили импорт и продажи всех продуктов, кроме продуктов повседневного использования, важных для здоровья и гигиены. Мы прекратили все капитальные инвестиции и рекламную активность», — уточняется в нем.

Также в нем уточняется, что причиной такого решения стала специальная военная операция Вооруженных сил России по защите Донбасса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее решение о полном закрытии своего оставшегося на территории России бизнеса из-за введенных ранее антироссийских санкций приняло руководство Deutsche Bank.