Донецк, 12 марта, 2022, 08:36 — ИА Регнум. Дом-интернат и поликлиника повреждены в поселке шахты «Кондратьевка» в результате обстрела ВСУ. Об этом 12 марта сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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Кроме того, ВСУ обстреляли населенный пункт Широкая балка (ДНР), выпустив 5 мин калибром 120 мм. Об этом 12 марта сообщило представительство ДНР в СЦКК.

Ранее газопровод и шесть жилых домов были повреждены в результате обстрела территории ЛНР со стороны ВСУ.