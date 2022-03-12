Донецк, 12 марта, 2022, 08:31 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли населенный пункт Широкая балка в ДНР, выпустив 5 мин калибром 120 мм. Об этом 12 марта сообщило представительство ДНР в СЦКК.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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Зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению:

07.30 — н.п. Новгородское — н.п. Широкая балка, выпущено 5 мин калибром 120 мм.

Ранее сообщалось, что газопровод и 6 жилых домов повреждены в результате обстрела территории ЛНР со стороны ВСУ.

В населенном пункте Стаханов повреждено 5 жилых домов и газопровод. В населенном пункте Теплогорск — поврежден жилой дом.