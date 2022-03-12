Вашингтон, 12 марта, 2022, 08:26 — ИА Регнум. Разовые случаи вывоза личных сбережений с некоммерческими целями не будет затрагивать ранее ведённый запрет на поставки в Россию из США долларовых банкнот. Об этом говорится в обнародованной 11 марта генеральной лицензии американского минфина.

Utmagazine.ru Доллар

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"Все транзакции, <…> которые носят бытовой и разовый характер и необходимы для некоммерческого перевода личных средств, номинированных в долларах США, (i) из США или от американского лица вне зависимости от местонахождения частному лицу, находящемуся в Российской Федерации; или (ii) американскому частному лицу, находящемуся в Российской Федерации, разрешены», — отмечается в опубликованном документе.

При этом ранее 11 марта Вашингтон ввел запрет на поставки в Россию долларовых банкнот.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее блокировку корпоративных кредитных карт лондонского футбольного клуба «Челси» начали банки Великобритании из-за санкций, введенных властями этой страны в отношении российского предпринимателя Романа Абрамовича.