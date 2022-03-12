Лондон, 12 марта, 2022, 08:12 — ИА Регнум. Блокировку корпоративных кредитных карт лондонского футбольного клуба «Челси» начали банки Великобритании из-за санкций, введенных властями этой страны в отношении российского предпринимателя Романа Абрамовича. Об этом 11 марта сообщила британская газета Times со ссылкой на источники.

John Dobson Роман Абрамович — владелец FC Chelsea

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По информации последних, кредитные организации в данном случае боятся рисков, которые связаны с нарушением санкционного режима. При этом правительство Британии выдало клубу специальную лицензию, которое разрешает ему принимать участие в матчах и осуществлять связанную с футболом деятельность, однако такие действия банков все осложняют.

Также указывается, что в лондонской команде надеются, что эту ситуацию удастся разрешить путем разблокировки доступа к счетам. Как указывает издание, в противном случае клуб окажется несостоятельным в финансовом плане и это, по правилам английской премьер-лиги, приведет к тому, что «Челси» потеряет девять очков в чемпионате Англии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее международное агентство Fitch Ratings понизило рейтинги 18 российских добывающих компаний до уровня «CC».