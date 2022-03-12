Вашингтон, 12 марта, 2022, 07:50 — ИА Регнум. Попыткой демонизировать Россию назвал заявления США о якобы возможности применения российской стороной химического оружия на Украине посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Об этом 11 марта сообщила пресс-служба российского диппредставительства в своём телеграм-канале.

United States Mission Geneva Анатолий Антонов

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«Грош цена подобным обвинениям. Американский чиновник, как всегда, не удосужился привести ни одного доказательства. Это очередная попытка демонизировать нашу страну», — пояснил Антонов в ответ на заявление пресс-секретаря Госдепартамента Неда Прайса о том, что Россия якобы может применить химическое оружие в ходе спецоперации на Украине.

Российский дипломат напомнил, что Россия 10 и 11 марта в ОЗХО и Совете Безопасности ООН распространила документацию о возможных провокациях на территории Украины с применением химоружия. В документах последовательно изложены сценарии возможного использования украинскими нацистами отравляющих веществ, подготовленных при участии и руководстве представителей спецслужб США.

Также Антонов указал, что Россия ликвидировала все свои запасы боевых отравляющих веществ ещё в 2017 году. Данный факт был документально подтверждён ОЗХО и, как отметил Антонов, спорить с ним нет никакого смысла.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что посол России в США Антонов призвал Белый дом свернуть любые незаконные работы в области военной биологии.