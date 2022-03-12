Луганск, 12 марта, 2022, 07:41 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли четыре населенных пункта Луганской Народной Республики, сообщает пресс-служба представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня на официальном канале в Telegram.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 5 обстрелов по 4 населенным пунктам республики», — заявили в центре.

Уточняется, что в результате обстрелов в населенном пункте Стаханов повреждены оказались пять жилых домов, две хозяйственных постройки и газопровод. В населенном пункте Теплогорск от обстрелов пострадал жилой дом. Сведений о погибших или пострадавших не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ЛНР подтвердили факты существования украинских концлагерей на оккупированной территории республики.