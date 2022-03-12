Вашингтон, 12 марта, 2022, 04:19 — ИА Регнум. Американская компания Colgate-Palmolive в связи с событиями на Украине приостанавливает поставки в Россию всех товаров, за исключением «средств повседневного использования для здоровья и гигиены». Об этом 11 марта сообщает пресс-служба компании.

Зубная паста

Colgate-Palmolive «Мы приостановили импорт и продажу всех товаров, кроме основных средств повседневного использования для здоровья и гигиены».

Компания также объявила о прекращении капиталовложений и рекламной деятельности на территории России.

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и импортозамещение в России – все новости»

Как сообщало ИА REGNUM, свою деятельность на территории России приостанавливает компания Uniqlo, которая является одним из наиболее крупных в Японии производителей и ретейлеров одежды.

Читайте также: Лейбл Warner Music Russia прекратит работу в России