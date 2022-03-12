Вашингтон, 12 марта, 2022, 03:44 — ИА Регнум. США могут начать рассмотрение вопроса смягчения санкций в отношении Венесуэлы, но только при значительных уступках властей Боливарианской Республики на переговорах с оппозицией. Об этом представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил 11 марта в ходе брифинга в Вашингтоне.

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Нед Прайс «Мы говорили, что пересмотрим некоторые из аспектов санкционной политики, только если… будет значительный прогресс… в переговорах, направленных на реализацию устремлений венесуэльского народа к истинной и подлинной демократии».

8 марта правительство Венесуэлы на фоне недавнего визита в страну делегации США освободило из тюрьмы двух американцев — Густава Карденаса и Джорджа Альберто Фернандеса.

Как сообщало ИА REGNUM, позиция американских властей в отношении Венесуэлы и её президента Николаса Мадуро не изменилась, и поездка американской правительственной комиссии в эту страну не поменяла ситуацию.

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