Вашингтон, , 16:53 — REGNUM Правительство Венесуэлы освободило из тюрьмы по меньшей мере двух американцев на фоне недавнего визита в страну делегации США, сообщает 9 марта The New York Times со ссылкой на источники.

Венесуэла

Известно, что 8 марта правительство освободило одного из руководителей Citgo Petroleum Густава Карденаса, который был арестован во время деловой поездки в Каракас в ноябре 2017 года и обвинен в коррупции. Также на свободу вышел Джордж Альберто Фернандес, американский турист кубинского происхождения, задержанный по обвинению в терроризме за использование дрона в начале прошлого года.

Информация об остальных заключенных отсутствует. Детали освобождения также неизвестны.

Напомним, ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что позиция американских властей в отношении Венесуэлы и её президента Николаса Мадуро не изменилась, и поездка американской правительственной комиссии в эту страну не поменяла ситуацию.

Читайте ранее в этом сюжете: Нуланд рассказала о неизменности позиции США по Венесуэле