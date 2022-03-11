Вашингтон, 12 марта, 2022, 02:47 — ИА Регнум. Власти Соединенных Штатов ввели персональные санкции против супруги главы пресс-службы Кремля Дмитрия Пескова и двух его детей. Об этом сообщает пресс-служба американского минфина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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В сообщении говорится, что против самого пресс-секретаря российского президента санкции ввели еще в начале марта. В связи с этим они решили ввести ограничения против его супруги Татьяны Навки и двух его детей.

«Санкции в отношении Навки, Николая и Лизы вводятся сегодня в связи с тем, что они являются супругой и совершеннолетними детьми Пескова», — указали в ведомстве.

Теперь у них будут заморожены все активы на территории Соединенных Штатов. Также гражданам США и компаниям запретят вести с ними бизнес.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США ввели персональные санкции против спикера Государственной думы России Вячеслава Володина, лидера КПРФ Геннадия Зюганова и еще десяти депутатов из России. Уточнялось, что санкции вводились за проект обращения к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР.