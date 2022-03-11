Берлин, 12 марта, 2022, 00:57 — ИА Регнум. Крупнейший немецкий финансовый конгломерат Deutsche Bank объявил о том, что прекращает весь оставшийся в России бизнес. Об этом 11 марта сообщили в пресс-службе банка.

Björn Láczay Deutsche Bank

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Решение принято в рамках соблюдения санкций, введенных ЕС против Москвы. В Deutsche Bank отметили, что пока оказывают помощь своим иностранным клиентам в сокращении их бизнеса в России. После 2014 года банк существенно уменьшил свое присутствие в РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, крупнейший американский банк Goldman Sachs решил приостановить деятельность в России, став первым крупным финансовым учреждением с Уолл-стрит, сделавшим такое заявление из-за ситуации на Украине.

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